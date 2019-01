Infortuni: consulenti lavoro, mille nostri iscritti specializzati in sicurezza

Roma, 25 gen. (Labitalia) - Salgono a 1.000 nel 2019 i consulenti del lavoro che hanno scelto di formarsi nel delicato ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ampliando così la gamma dei servizi da offrire alle aziende clienti. E' quanto si legge in una nota del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, secondo cui "si tratta di una competenza trasversale, sulla quale l’attenzione della categoria è altissima, come dimostra la grande partecipazione degli iscritti all’Ordine ai corsi promossi dall’Enpacl, in collaborazione con la Fondazione Studi consulenti del lavoro. Oltre 600, infatti, le richieste di adesione pervenute all’Ente di previdenza per il corso di alta specializzazione in sicurezza sul lavoro, inaugurato il 15 gennaio 2019 e che inizialmente era riservato solo a 90 iscritti".

"Un successo in termini di partecipazione, soprattutto fra i più giovani, che conferma -continua la nota- il trend positivo già riscontrato nei percorsi formativi organizzati dalla categoria fin dal 2015 e che si unisce agli avanzati strumenti digitali che la Fondazione UniversoLavoro ha messo a disposizione sul proprio portale (www.ful.cloud) per assistere le imprese nell’applicazione degli adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro. L’impegno della categoria nell’offrire strumenti adeguati e una formazione sempre più specialistica e di qualità resta uno degli obiettivi primari, da perseguire anche nei prossimi anni per garantire standard elevati e soprattutto adeguati alle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Secondo i consulenti del lavoro, "gli infortuni sul lavoro impattano fortemente sia sulla società sia sull’economia italiana". "Guardando agli ultimi dati disponibili sull’attività di vigilanza in materia di sicurezza, relativi all’anno 2017, sono risultate irregolari tre aziende su quattro (77,09%) per un totale di 36.263 violazioni prevenzionistiche, di cui 28.364 penali e 7.899 amministrative", concludono.