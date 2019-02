Infrastrutture: al via 'Verso il festival del lavoro' a Genova

Genova, 26 feb. (Adnkronos/Labitalia) - 'Dalla ricostruzione all'occupazione'. Questo il titolo della prima giornata di 'Verso il Festival del lavoro', la 'due giorni' di dibattiti, incontri e seminari, organizzata dai consulenti del lavoro e che si è aperta oggi a pomeriggio a Palazzo Ducale, a Genova.

Un evento voluto dai professionisti nel capoluogo ligure per mettere l'accento sulla necessità della ricostruzione dopo il crollo di Ponte Morandi, e per sottolineare l'urgenza di far ripartire le infrastrutture in Italia, usandole come leva per lo sviluppo. 'Verso il Festival' è l'anteprima del 'Festival del lavoro 2019', in programma a Milano dal 20 al 22 giugno.

Secondo Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, che insieme al Consiglio nazionale dell'Ordine ha organizzato l'evento, "con 'Verso il Festival' vogliamo anticipare alcuni dei temi che affronteremo a giugno a Milano, ma vogliamo anche presentare le proposte della categoria per lo sviluppo del Paese".