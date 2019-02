Infrastrutture: Calderone, 'sono centrali, far ripartire occupazione'

Genova, 27 feb. (Labitalia) - "Abbiamo scelto Genova, e Genova ha scelto noi, per fare questa prima anteprima del Festival del lavoro, perché volevamo porre l'accento sul messaggio che la categoria vuole dare: nel Paese deve ripartire l'occupazione". Lo ha detto Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, intervenendo alla seconda giornata di 'Verso il Festival del lavoro' a Genova.

Un appuntamento voluto dalla categoria per dare vicinanza alla popolazione e alle imprese genovesi, ma anche per dare un messaggio al Paese su come ripartire. "Abbiamo un Paese bellissimo -ha continuato- ma serve una riflessione per sfruttare al massimo le potenzialità che ci sono e le infrastrutture, viarie e tecnologiche, sono fondamentali".

"Noi mettiamo a disposizione le nostre competenze tecniche e il nostro sapere scientifico -ha concluso- e lo faremo sempre più avvalendoci di attività di formazione e innovazione".