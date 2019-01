Innovazione: a Legnano tecnologia sperimentale per rilevare 'stato salute' ponti

Milano, 24 gen. (Labitalia) - Il Comune di Legnano (Milano) si fa portavoce dell’innovazione tecnologica, installando sul ponte in mattoni e cemento armato di via per Castellanza un rilevatore di oscillazioni per tenere sotto osservazione la struttura, in corrispondenza dell’incrocio con la soprastante via XXIX maggio. Il sensore, già in funzione, rileva 24 ore su 24 oscillazioni anche minime e trasmette i dati a un cloud che raccoglie ed elabora le informazioni che saranno messe a disposizione del Comune per essere utilizzate dai tecnici.

Il progetto è stato realizzato da Westpole spa, società specializzata nella digital transformation delle aziende, pubbliche e private, in collaborazione con Area Etica e Hitachi Industrial Engineering Emea, impegnate nella realizzazione di servizi dedicati alle social infrastructure.

"Questa tecnologia - spiega il vicesindaco di Legnano, Maurizio Cozzi - viene offerta gratuitamente al Comune di Legnano per un periodo di sperimentazione che durerà alcune settimane. Naturalmente ha suscitato interesse, data la necessità, più che mai attuale, di conoscere sempre meglio lo stato in cui si trovano strutture e infrastrutture utilizzate da migliaia di persone".