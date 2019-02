Innovazione: con ufirst niente più file a sportelli pubblici e privati

Milano, 22 feb. (Labitalia) - Niente più file agli sportelli pubblici e privati con ufirst, l’innovativa piattaforma disponibile via app (su Google Play e Apple Store) e presto anche sul web, grazie alla quale è possibile prenotare servizi tramite il proprio dispositivo mobile o via desktop, presso strutture pubbliche convenzionate (come Comuni, banche, ospedali) o acquistare un accesso prioritario on-demand in aeroporti, traghetti, musei e attrazioni turistiche in Italia e all’estero.

L'obiettivo di ufirst è di offrire servizi sempre più efficienti e smart alle persone e favorire il processo di digitalizzazione delle strutture pubbliche e private, permettendo di ottimizzare i processi di lavoro delle aziende. Ufirst, inoltre, contribuisce a rendere le città ancora più intelligenti, evolute e a misura d’uomo, poiché è in grado rispondere alle necessità quotidiane di tutti coloro che richiedono soluzioni rapide e in grado di ottimizzare il tempo personale e professionale.

“Il tempo è una delle nostre risorse più preziose -ha dichiarato Matteo Lentini, Managing Director di ufirst- e gestirlo al meglio è un bisogno di tutti: delle persone e delle aziende. Con ufirst possiamo rispondere a questa necessità, restituendo alle persone il proprio tempo e dando alle aziende l’opportunità di offrire servizi ad alto valore aggiunto che contribuiscono anche a renderle più smart, competitive e con flussi di lavoro interni ottimizzati”. Grazie anche all’acquisizione di Quràmi, app (definita da TechCrunch una delle 40 startup più promettenti d'Italia) che ha permesso a ufirst di ampliare il portafoglio di servizi offerta, l’azienda mira raggiungere, nel 2019, 1 milione di utenti e crescere ulteriormente nel biennio successivo attraverso altre acquisizioni.