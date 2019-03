Innovazione: Microsoft-Polimi, Flexa il 'digital mentor' per aggiornare competenze

Milano, 13 mar. (Labitalia) - Un tutor digitale per la formazione continua che, grazie all’intelligenza artificiale, permetta a studenti, alumni e professionisti, e molto presto anche aziende che vogliono ottimizzare il processo di selezione individuando il candidato più idoneo a un certo ruolo, di costruirsi un percorso formativo su misura, tarato sulle reali competenze acquisite e indirizzato a colmare le lacune rispetto agli obiettivi professionali e alle esigenze di un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Si tratta di Flexa, la prima piattaforma digitale promossa da una business school a livello internazionale a supporto di un percorso di apprendimento continuo e personalizzato, nata dalla collaborazione tra Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business, Microsoft e B.Digital.

Basato sulla piattaforma cloud di Azure e sulle funzionalità di analisi e ai di Microsoft, il digital mentor permette a ciascuno, in maniera personalizzata, di fare un test di valutazione delle soft e digital skill e un’autovalutazione di quelle hard, così da individuare il gap da colmare per raggiungere gli obiettivi professionali dichiarati. In base a questo e al tempo a disposizione, Flexa suggerisce pillole di formazione quotidiana e una serie di contenuti da approfondire, profili simili con cui entrare in relazione in modo da espandere il proprio network professionale e creare community, pubblicando contenuti inediti e condividendo interessi, fino all’individuazione di start-up con cui collaborare in base al proprio profilo.

"Siamo stati - commenta Andrea Sianesi, dean del Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business - la prima business school italiana (era il 2014) a credere fortemente nel digital learning e a investire per far evolvere in chiave digitale la nostra offerta formativa, per gli individui e per le imprese. I risultati ci hanno dato ragione e siamo orgogliosi che questo ulteriore, importantissimo tassello della nostra strategia sia finalmente realtà, grazie alla collaborazione con Microsoft che ha sviluppato per noi e con noi piattaforme sempre più innovative e performanti".

"Flexa - spiega Federico Frattini, associate dean for digital transformation del Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business - nasce dalla volontà di dare risposte concrete alle esigenze di più soggetti, che vanno dagli studenti agli alumni, ai professionisti, alle aziende. È necessario ridefinire la formazione in un sistema caratterizzato da un eccesso di informazioni che rende difficoltoso prendere le decisioni più giuste per la propria carriera, ma anche aumentare la conoscenza trasferita dal mondo accademico alla società a un costo sostenibile. Bisogna aiutare le imprese a trovare il candidato migliore per il profilo da coprire, sulla base non solo dei titoli ma anche del percorso di learning development e alle ambizioni di carriera dichiarate".

"L'intelligenza artificiale - sostiene Fabio Moioli, direttore divisione Enterprise Services di Microsoft Italia - in un momento di stagnazione economica come quello attuale, rappresenta un’opportunità enorme per il nostro Paese. La nostra collaborazione con il Mip per la realizzazione di Flexa vuole dare un contributo concreto per aiutare studenti e professionisti ad acquisire le competenze necessarie a essere competitivi nel mercato del lavoro. Inoltre, essendo Flexa stessa basata sull’ai, è un chiaro esempio dell’impatto dell’artificial intelligence nel settore Hr. Una volta che la piattaforma infatti sarà estesa alle aziende, aiuterà le risorse umane a effettuare selezioni sempre più precise e accurate in tempi più rapidi".