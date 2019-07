Inps: attenzione a false mail ad aziende su addebito tramite Pec

Roma, 25 lug. (Labitalia) - "Sono pervenute segnalazioni da parte di numerose aziende che ricevono attraverso la Posta elettronica certificata contestazioni di addebiti relativi a mancati versamenti contributivi. Le email hanno lo scopo di far accedere a un collegamento, “Dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”, attraverso il quale viene scaricato un virus informatico". E' l'avviso diffuso dall'Inps.

"L’Inps è del tutto estraneo -avverte l'Istituto di previdenza- a tali Pec e le segnalazioni pervenute all’Istituto sono state inviate alle autorità competenti. Si ricorda a tutti gli utenti di non dare seguito a richieste ambigue che arrivino via email e che l’unico link per accedere alle informazioni, ai servizi e alle prestazioni dell’Istituto è quello del portale istituzionale: www.inps.it".

"I contatti ufficiali sono disponibili sulla home page del sito internet così come gli elenchi degli indirizzi di Pec utilizzati dalle strutture Inps", avverte la nota dell'istituto.