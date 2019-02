Invitalia lancia app su incentivo Smart&Smart Italia

Roma, 21 feb. (Labitalia) - Nasce l’app di Smart&Start Italia, l’incentivo promosso dal ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia, che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative su tutto il territorio nazionale. Ad oggi, sono 914 le imprese hi-tech già finanziate, con 292 milioni di agevolazioni concesse e 4.872 nuovi posti di lavoro. Scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store, l’applicazione permette agli startupper di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento della domanda e di conoscere le novità sulle agevolazioni.

Si tratta quindi di un canale di comunicazione diretto e immediato con gli imprenditori, nell’ottica di una trasparenza sempre maggiore nei rapporti tra cittadini e istituzioni. L’App Smart&Start Italia ha un’area pubblica che contiene le informazioni sui finanziamenti, le news e le date dei workshop, con la possibilità di attivare le notifiche anche per singola regione.

C’è inoltre un’area riservata per chi ha già presentato domanda di finanziamento e vuole seguire passo dopo passo la valutazione del progetto imprenditoriale. Anche in questo caso è sufficiente attivare le notifiche per ricevere dei messaggi in concomitanza con i passaggi più importanti del percorso valutativo. In questo modo nessuna comunicazione importante sfuggirà ai proponenti che, con un semplice click, potranno salvare gli appuntamenti rilevanti nel calendario del proprio smartphone.