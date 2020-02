IV: nel Lazio nasce il Comitato Cerveteri Viva

Cerveteri (Rm), 17 feb. (Labitalia) - Nasce il Comitato Cerveteri Viva. “Siamo alcuni cittadini - spiegano i promotori in una nota - di Cerveteri che hanno costituito il Comitato Cerveteri Viva - Italia Viva, con lo scopo di far risorgere anche qui la voglia di una politica libera in cui donne, uomini, giovani si possano identificare. Cercheremo il più possibile di essere vigili nei confronti dell'amministrazione comunale che sta governando Cerveteri, ma, nello stesso tempo, costruttivi nell'interesse del territorio e di tutti i cittadini”.

“Le nostre idee e i nostri impegni, tra le altre cose, riguardano - proseguono i promotori - la difesa e la riqualificazione del verde urbano, anche attraverso la promozione di 'adozione' degli spazi verdi, la difesa dell'ambiente, la valorizzazione turistica dei beni storici, archeologici e culturali di questo territorio, ricco di testimonianze uniche al mondo, la promozione dei collegamenti fra l'importante polo ferroviario appena inaugurato e la Necropoli da una parte, e il mare dall'altra, la costruzione di luoghi che diano ai giovani opportunità di socializzazione e inclusione, un'attenzione particolare alla disabilità, attraverso la messa in opera di accessi che favoriscano la mobilità. Infine, una promozione diffusa della cultura”.

“Per noi è fondamentale ascoltare i cittadini, per questo organizzeremo momenti di confronto sulle esigenze e sui problemi della città. Intanto chi voglia collaborare con noi può collegarsi alla pagina che abbiamo creato dal nome 'Comitato Cerveteri Viva', concludono i promotori.