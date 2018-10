L.Bilancio: Confsal VVF, dovrà esserci rinnovo contrattuale vigili fuoco

Roma, 15 ott. (Labitalia) - “E’ necessario che con la nuova legge di bilancio venga previsto il finanziamento del rinnovo contrattuale per tutto il personale dei Vigili del Fuoco". E' l’appello che il segretario generale della Federazione nazionale Confsal Vigili del Fuoco, Franco Giancarlo, lancia al nuovo esecutivo in vista dell’analisi definitiva del Def.

"L’attenzione alle politiche della sicurezza non può prescindere dalla considerazione delle esigenze di tutto il personale del Corpo che, ricordiamo, ha atteso ben 9 anni dalla precedente scadenza del 2009 per avere una rivalutazione stipendiale", ha proseguito Giancarlo.

"Ci auguriamo che le attestazioni di vicinanza si traducano in ulteriori dati di fatto per questo Comparto che quotidianamente opera per la sicurezza dei cittadini a 360 gradi, h24, 365 giorni l'anno come testimoniato con i suoi oltre 800.000 interventi di soccorso l'anno su tutto il territorio nazionale", ha concluso Giancarlo.