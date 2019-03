La seconda vita professionale dei manager? E' nel business

Roma, 28 feb. (Labitalia) - La seconda vita professionale di molti manager over 40 è anche nell'ambito dello sviluppo del business e nella gestione di team commerciali. Professionisti che hanno alle spalle un brillante percorso professionale in ruoli di direzione aziendale e conoscono molto bene il mercato italiano sono preziosi per le aziende che, soprattutto in un momento economico complicato come quello attuale, non possono fare a meno di incrementare il loro business ed essere guidate da chi ha grande esperienza. Parola di Executive Hunters, brand di Hunters Group dedicato a progettare e sviluppare soluzioni ad alto valore aggiunto nei processi di Executive Search.

"In alcuni ruoli strategici - dichiara Matteo Columbo, Managing Partner di Executive Hunters - la seniority rappresenta un valore aggiunto e non assolutamente un limite come spesso, erroneamente, siamo portati a pensare. Un professionista con 15-20 anni di esperienza alle spalle sa muoversi in un mercato complicato e in continua evoluzione come è quello attuale, ha ricoperto ruoli di responsabilità e, certamente, è in grado di guidare team e risolvere i problemi che possono sorgere quotidianamente".

Ottime opportunità in ambito commerciale per chi ha maturato 15-20 anni di esperienza. Lo sviluppo del business è una delle funzioni con maggiori possibilità di occupazione perché le aziende, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni, non possono fare a meno di vendere, in Italia e all'estero e, di conseguenza, hanno bisogno di professionisti qualificati. "L'esperienza - aggiunge Matteo Columbo - in questo caso gioca un ruolo fondamentale ed è per questo che la richiesta di professionisti è cresciuta, negli ultimi tempi, del 20%. Anche in Executive Hunters, ad esempio, stiamo cercando risorse che contribuiscano all'ampliamento del nostro network, a livello nazionale e internazionale. Prevediamo di inserire nella nostra sede di Milano, nei prossimi mesi, almeno 3 candidati".