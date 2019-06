Lavoro: agenzia Articolo1 apre nuova filiale multifunzionale a Dalmine

Milano, 6 giu. (Labitalia) - L'agenzia per il lavoro Articolo1 ha inaugurato nei giorni scorsi la nuova filiale multifunzionale a Dalmine in viale Mazzini 7/B. Il cambio della sede nasce, fra le altre cose, dalla volontà di Articolo1 di incrementare le proprie attività di politiche attive per il lavoro legate alla Dote Unica e a Garanzia Giovani. La nuova sede ha, infatti, a disposizione spazi in grado di offrire un vero e proprio servizio di orientamento ai candidati. Profilazione, assistenza intensiva nella ricerca delle opportunità lavorative, consulenza di carriera, accompagnamento al lavoro sono solo alcuni dei servizi che l’azienda garantirà ai giovani.

La nuova filiale di Dalmine (Bergamo) è anche la sede di A1 Family, il brand di Articolo1, Soluzioni HR che nasce per supportare le famiglie nella cura dei propri cari e nella gestione della casa attraverso una rete di professionisti affidabili e preparati ad affrontare situazioni delicate.

Sul fronte del recruiting, in quest’area, sono in corso selezioni per diversi profili professionali nei vari settori, fra cui spiccano Metalmeccanico, Sanità, Gomma, Plastica, Alimentari, Servizi e Ristorazione collettiva. In particolare, si ricercano: addetti commerciale estero, analisti chimici, farmacisti, impiegati amministrativi, addetti al confezionamento alimentare, addetti alla movimentazione merci, addetti pulizie, addetti servizi di ristorazione collettiva, operai specializzati. Per il dettaglio delle offerte visitare il sito www.articolo1.it; per avere informazioni o proporre candidature dalmine@articolo1.it.