Lavoro: al via il master 'Hr business partner per le Pmi'

Roma, 6 nov. (Labitalia) - Si chiama 'Hr Business Partner per le piccole e medie imprese' ed è un Master intergenerazionale rivolto a chi già lavora in azienda nel settore delle risorse umane. L'obiettivo è quello di formare persone in grado di interpretare il ruolo di Hr Business Partner in una chiave totalmente innovativa, creando una figura in grado di andare incontro alle esigenze della realtà economica italiana, costituita, prevalentemente, appunto, dalla piccola e media impresa. Il Master, che focalizza l’attenzione sul mercato e forma un nuovo professionista Hr in grado di trovare soluzioni che generano valore nel business, si svolgerà a Roma da febbraio a luglio 2019 e il termine delle iscrizioni è previsto per il 15 dicembre.

A supervisionare il corso, un Comitato scientifico formato da Maria Rita Fortunato, psicologa del lavoro e direttore Risorse umane, Giampiero Falasca, avvocato giuslavorista, Gianni Scaperrotta, manager d’impresa. Il Master, totalmente made in Italy e finanziabile con i fondi interprofessionali delle aziende, ha la formula 'week end' e prevede laboratori tematici di taglio pratico e interattivo, guidati da professionisti esperti, testimonianze di top manager e project work da realizzare con alcune delle più interessanti realtà aziendali italiane.

Previsti laboratori tematici che tratteranno temi come il mercato del lavoro, organizzazione e processi aziendali, Business Partner; Hr e Compliance, Gdpr, Corporate Social Responsibility, contrattualistica, People Management. Gli interessati possono richiedere informazioni all’indirizzo e-mail info@idealavoroformazione.it, inviando un cv e relativa lettera motivazionale. Idea Lavoro Formazione è un Ente di formazione e consulenza Hr che opera sul territorio nazionale.