Lavoro: Anpal-Confprofessioni, in centri impiego sportello dedicato ad autonomo

Roma, 21 feb. (Labitalia) - Attivazione e gestione di uno sportello dedicato al lavoro autonomo presso i centri per l’impiego. A questo mira il protocollo d’intesa firmato oggi da Anpal Servizi e Confprofessioni. Molteplici le funzioni assegnate allo sportello che dovrà raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornire le relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, fornire informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l’accesso a commesse ed appalti pubblici. Con la firma dell’intesa Anpal Servizi e Confprofessioni si impegnano a condividere l’iniziativa con ciascuna Regione, coinvolgendo i diversi attori territoriali e mettendo a disposizione il proprio patrimonio informativo. Tra le attività previste anche la raccolta e la diffusione di modelli e buone pratiche da valorizzare in un’ottica di benchmarking, e la realizzazione di incontri periodici per la verifica dello stato di attuazione dell’iniziativa.

Maurizio Del Conte, amministratore unico di Anpal Servizi, ricordando "l’obbligo per i centri per l’impiego e per le agenzie private in regime di accreditamento di dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo", ha sottolineato che "lo sportello avrà il compito di orientare i professionisti nel mercato, di aiutarli a trovare opportunità". "Il coinvolgimento degli ordini, delle associazioni e delle consulte di tutte le professioni - ha detto - garantirà un apporto di conoscenza fondamentale per costruire un efficace sistema di servizi personalizzati disegnato sulle reali esigenze degli autonomi".

Di "passaggio epocale" ha parlato Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, che ha pure ricordato come sia "necessario valorizzare quanto previsto delle norme che disciplinano il lavoro autonomo in vigore dal 2017 tenendo comunque conto che si è aperta una strada ma che il cammino è solo all’inizio".