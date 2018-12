Lavoro: arriva app per sviluppare la leadership emotiva

Roma, 11 dic. (Labitalia) - In Italia il 7,3% degli adulti tra i 25 e i 64 anni ha partecipato ad attività di formazione nel periodo 2015-2016 rispetto al 10,7% della media europea e all’obiettivo del 15% fissato al 2020. In Europa le opportunità di apprendimento si concentrano sulle professioni più qualificate con un tasso medio del 17,9%, mentre in Italia i valori sono inferiori per tutte le categorie professionali, con tassi di partecipazione formativa che vanno dal 13,2% di chi esercita professioni altamente qualificate fino al 2,8% per quelle meno qualificate. In questo scenario si affaccia Tack & Tmi, il nuovo brand globale del learning&development di Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, che si propone di rispondere alle esigenze formative di persone e organizzazioni con un approccio basato sulla centralità del fattore umano e sullo sviluppo emotivo degli individui, soluzioni di apprendimento research-based e tool tecnologici per esperienze di training ingaggianti e ispirazionali.

Tack & Tmi è un network internazionale leader nel training presente in oltre 55 Paesi, che Gi Group ha acquisito nel 2016 e che ora porta in Italia, dove eredita l’expertise di Asset Management, già società del Gruppo punto di riferimento per la formazione nel nostro Paese.

“In uno scenario dalle sfide sempre più complesse, vogliamo portare un modo diverso di fare formazione che permetta di apprendere velocemente, in maniera semplice ma efficace, senza trascurare anche gli aspetti piacevoli o divertenti perché solo persone con le giuste competenze acquisite nel momento appropriato possono contribuire alla reale competitività di un’impresa", commenta Irene Vecchione, ad di Tack & Tmi Italy.

"Considerando che il fabbisogno delle aziende sarà sempre più focalizzato su profili specialistici e diversi dagli attuali, è importante intervenire - sottolinea - per rendere la formazione professionale, trasversale e manageriale sempre più accessibile, anche in modalità smart e da mobile, con soluzioni differenziate per target. Interveniamo, quindi, per rispondere ai fabbisogni di tutti i livelli aziendali con attenzione alle skills per la trasformazione digitale e puntando su percorsi di apprendimento capaci di ingaggiare le persone”.

Un esempio di tutto questo è Leadmeup, la versione digitale del business game, già usato da Tack & Tmi nei corsi per lo sviluppo della leadership, 'Emotional Intelligence Leadership Activator', in cui i partecipanti sperimentano la loro intelligenza emotiva in situazioni predeterminate. L’app sfrutta un sistema di autovalutazione e allenamento sugli stili di leadership in base alle 6 tipologie teorizzate da Daniel Goleman e, attraverso la sperimentazione continua, sviluppa l’abilità di utilizzare il giusto stile in maniera adattiva rispetto alla situazione.

Sulle aree di competenza - customer experience, culture change, performance improvement, leadership development, sales enablemnt e safety - Tack & Tmi interviene sia attraverso corsi a catalogo sia attraverso progetti sviluppati ad hoc per le aziende secondo l’approccio consulenziale delle 5I (Investigation, Identification, Implementation, Integration e Inspiration) per comprendere appieno le esigenze, prima di progettare i percorsi di formazione e sviluppo delle persone. Per rendere l’apprendimento di impatto e 'duraturo', Tack & Tmi propone delle soluzioni integrate che coniugano strumenti diversi come la formazione in aula, l’e-learning, l’experiential training, il coaching, lo shadow team coaching e l’Assessment Center, oltre che le più avanzate soluzioni tecnologiche di supporto come la realtà aumentata e virtuale immersiva, sistemi interattivi e video 360° in piena logica 4.0.