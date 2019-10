Lavoro: Articolo 1, due recruiting day a Bologna e Dalmine

Bologna, 25 ott. (Labitalia) - Il settore produttivo e la ristorazione stanno cercando molti profili specializzati e con esperienza al Centro-Nord. Sono profili molto richiesti e che non è facile reperire, in questo momento, sul mercato. Articolo 1 soluzioni Hr, per ovviare a questo e soddisfare le richieste delle aziende clienti, organizza martedì 29 ottobre due recruiting day presso le proprie filiali di Bologna e Dalmine (Bergamo).

L’appuntamento di Bologna, per il settore della ristorazione, è rivolto a tutti coloro che abbiano esperienza nelle mansioni di: cameriere; barista; addetto alle pulizie; addetto mensa. L’incontro di Dalmine, per il settore produttivo, è invece dedicato a persone con esperienza nelle mansioni di: operatori Cnc e manutentori; addetti allo stampaggio gomma; assemblatori metalmeccanici; confezionatori alimentari per il settore produttivo.

Per partecipare agli eventi l’iscrizione è obbligatoria e si possono reperire tutte le informazioni direttamente sul sito www.articolo1.it.