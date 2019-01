Lavoro: Articolo1 cerca 82 profili Ict per azienda milanese

Milano, 21 gen. (Labitalia) - Opportunità di lavoro a Milano per gli esperti d'informatica a vario livello. L'agenzia per il lavoro Articolo1, Soluzioni HR, ricerca e seleziona 82 profili informatici nel capoluogo lombardo per conto di un’importante azienda che opera nel settore Ict.

In dettaglio, si ricercano: 5 Local System Administrator; 20 Operatori Service Desk I/II Livello; 2 Service Manager; 15 Sistemisti I/II livello; 20 Sistemisti Sicurezza; 20 Tecnici Operativi. Per candidarsi, inviare il proprio cv, corredato di foto, a selezione@articolo1.it.

A tutti sono richiesti una precedente esperienza e certificata esperienza da 3 a 6 anni nel ruolo; buona conoscenza delle suite applicative utilizzate dagli enti sanitari, acquisita con formazione specifica prima dell’impiego; ottima conoscenza dei sistemi informativi; diploma o laurea in discipline tecnico-scientifiche. Per gli operatori Service Desk è richiesta, inoltre, la disponibilità a lavorare su turni nelle 24 ore. Per i dettagli delle singole figure consultare il sito www.articolo1.it.