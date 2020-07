Lavoro: Assosomm, al via incontri per ricollocamento volontari Forze Armate

Milano, 9 lug. (Labitalia) - È fissato per oggi l’appuntamento con il primo incontro del ciclo di formazione e orientamento al lavoro organizzato da Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, in collaborazione con il Ministero della Difesa. L’obiettivo del progetto è quello di favorire il ricollocamento professionale dei volontari delle Forze Armate che, al termine delle ferme contratte, non transitano in servizio permanente e vengono congedati senza demerito.

Il tema del primo seminario online sarà “Navigare nella giusta direzione – L’uso consapevole dei Social Network e l’importanza della Web Reputation nella ricerca occupazionale”. Per iscriversi ai prossimi incontri e per avere maggiori informazioni, inviare una e-mail all’indirizzo volontaricongedati@assosomm.it. I webinar saranno realizzati grazie al supporto dei professionisti delle Agenzie per il Lavoro Openjobmetis, Archimede, During, Just On Business e Staff.