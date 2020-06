Lavoro: Avedisco, sempre più italiani nella vendita diretta, in 2019 +23.000 incaricati

Roma, 25 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Sempre più italiani scelgono la vendita diretta come opportunità lavorativa. Una scelta professionale ispirata ai valori della meritocrazia e flessibilità. Lo dimostra l’aumento del 9,3% rispetto al 2018 del numero degli incaricati alla vendita relativi alle 41 aziende associate Avedisco - Associazione vendite dirette servizio consumatori. La forza vendita rappresenta la vera protagonista del settore e concorre a un giro d’affari che, nel 2019, ha superato i 595 milioni di euro.

Lo scorso anno sono stati quasi 270.000 gli incaricati Avedisco, circa 23.000 in più rispetto al 2018. Cifre che evidenziano come l’opportunità occupazionale offerta della vendita diretta convinca e coinvolga gli italiani, oltre ad essere un dato in assoluta controtendenza rispetto a molti altri settori in cui l’occupazione continua a calare.

“Le nostre 41 aziende associate - afferma Giovanni Paolino, presidente Avedisco - supportano il percorso professionale degli incaricati attraverso corsi di formazione e addestramento, fondamentali per crescere lavorativamente maturando autonomia e imprenditorialità. L’Associazione si impegna quotidianamente per tutelare e valorizzare la professione degli incaricati alle vendite, che ogni giorno portano nelle case di milioni di italiani il frutto della passione, della creatività e dell’impegno delle nostre aziende associate".