Lavoro: Calderone, per reddito di cittadinanza non bastano centri impiego

Roma, 15 nov. (Labitalia) - "Investire sui centri per l’impiego può essere utile, ma non sarà la formula per far funzionare il reddito di cittadinanza e le politiche attive del lavoro". Così la presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, in occasione del 20° Forum Lavoro e Fiscale. "L’abbiamo detto più volte – ribadisce - che il lavoro non si fa per decreto, non credo che si faccia per decreto Dignità”. Sarebbe invece auspicabile "un disegno complessivo da parte del Governo e del Ministero del Lavoro, perché intervenire su singoli pezzi potrà sicuramente creare degli squilibri".

Per la presidente "la politica per l’occupazione in Italia, e quindi soprattutto l’incentivazione e l’accompagnamento al lavoro, non può passare solo attraverso il segmento pubblico. Piuttosto, bisognerebbe potenziare l’integrazione con i privati e da questo punto di vista i consulenti del lavoro possono avere un ruolo perché hanno competenze, conoscenze e percorsi di comprovata esperienza".

Fra gli altri argomenti affrontati nel corso del Forum Lavoro e Fiscale, l’impegno al fianco dell’Ispettorato nazionale del Lavoro nella lotta al sommerso e le prossime iniziative di categoria per il 2019: le celebrazioni per i 40 anni della Legge 12/1979, che si terranno il prossimo 11 gennaio, e le prime anticipazioni sulla X edizione del Festival del Lavoro.