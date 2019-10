Lavoro: Calderone, 'lettera a ministro Catalfo su contributo addizionale Naspi'

Roma, 30 ott. (Labitalia) - Integrare la nozione di stagionalità prevista dall'articolo 2, comma 29, lettera b) della legge numero 92/2012 con quella contemplata dalla contrattazione collettiva per ampliare la portata dell’esclusione dei lavoratori stagionali dal pagamento del contributo addizionale Naspi dovuto in caso di stipula di rapporti di lavoro a termine e del relativo incremento per ogni rinnovo. E' la richiesta avanzata dalla presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, nella lettera inviata al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo.