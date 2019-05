Lavoro: con BipBootcamp formazione umanistica vincente per consulenza

Milano, 22 mag. (Labitalia) - Bip, Business Integration Partners, in collaborazione con Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business, ha sviluppato la seconda edizione del BipBootcamp, un programma intensivo di Business & Management Induction rivolto a laureandi e neolaureati che desiderano intraprendere una carriera nel Management Consulting pur non avendo intrapreso un percorso di studi Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Forte del successo della prima edizione, frequentata da 12 meritevoli studenti che al termine dello stage formativo hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato nella multinazionale di consulenza, BipBootcamp punta anche quest’anno sulla qualità del programma formativo offerto grazie alla ormai consolidata collaborazione con il Mip.

Il percorso prevede l’utilizzo della metodologia Smart Learning, basata sul Digital Learning (formazione digitale, accesso alla piattaforma da qualsiasi device, test sulla comprensione di contenuto e Tutorship del Mip) e sull’Experiental Learning (giornate di formazione intensiva, testimonianze di esperti, casi studio, esercitazioni pratiche e lavori di gruppo), con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia della formazione e di rendere i partecipanti pronti ad affrontare le sfide della consulenza. Anche in questa edizione tutti gli studenti avranno l’opportunità di mettere alla prova il proprio bagaglio di conoscenze e skills acquisite durante il Bootcamp attraverso uno stage formativo retribuito in Bip.

“Fin dalla prima edizione, il BipBootcamp -commenta Carlo Capè, amministratore delegato di Bip- si è rivelato per noi un’ottima opportunità per contribuire alla formazione dei talenti che provengono da Università fuori da ambiti tradizionali della consulenza e per riuscire a colmare il gap tecnico, portando creatività e pensiero laterale ai nostri team di lavoro. Grazie anche all’unione tra il valore delle competenze specialistiche fornite dal Mip e la profonda conoscenza del mondo aziendale di Bip, gli studenti hanno una importante opportunità di acquisire gli strumenti operativi indispensabili nel mondo del lavoro”. Il percorso, della durata di 5 settimane, avrà inizio il 13 settembre 2019. Candidature su https://bipbootcamp.it/ entro il 2 agosto.