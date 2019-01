Lavoro: consulenti, ecco circolare su novità su occupazione e fisco

Roma, 22 gen. (Labitalia) - Dagli incentivi all'occupazione alla flat tax passando per tariffe Inail e lavoro nero. Sono solo alcune delle prime novità su lavoro e fisco di inizio anno che la Fondazione Studi consulenti del lavoro affronta con la circolare n.2/2019.

Il documento si divide in due parti: nella prima parte ci si sofferma su tutti gli Istituti novellati dalla Finanziaria in materia di lavoro, compresi gli incentivi all’occupazione, anche considerando la necessità di decreti attuativi e/o circolari esplicative, nonché di ammortizzatori sociali. Ma anche su tariffe Inail, lavoro nero, disabili e lavoro agile.

Nella seconda parte, invece, si analizzano alcune delle nuove disposizioni in materia fiscale e, più in particolare, quelle contenute nella legge Finanziaria come ad esempio la flat tax, il nuovo regime per i contribuenti forfetari, il saldo e stralcio, le modifiche all’Irap e alla detassazione degli utili reinvestiti.