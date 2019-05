Lavoro: Consulenti, ribadito ruolo intermediari trasmissione assegni familiari

Roma, 24 mag. (Labitalia) - Riunito il tavolo tecnico convocato dall’ufficio di gabinetto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e una delegazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, coordinata dalla presidente Marina Calderone. L’incontro ha fatto seguito alle segnalazioni formulate al ministro Luigi Di Maio su alcuni disguidi burocratici e seri problemi operativi e gestionali che coinvolgono imprenditori e consulenti del lavoro che li assistono.

L’esito del confronto, spiega una nota del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, "ha visto riconosciuto e ribadito il ruolo dei consulenti del lavoro quali intermediari tra lavoratori, datori di lavoro e Inps anche per quanto riguarda la trasmissione in delega a terzi della documentazione necessaria per poter richiedere e usufruire degli assegni per il nucleo familiare (Anf) attraverso il portale dell’Istituto; concreti passi avanti anche per ciò che concerne la riforma del Documento unico di regolarità contributiva (Durc)". Sollecitata ulteriormente, prosegue la nota, "una risoluzione al problema legato agli assunti dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 con il 'bonus Sud', per il quale è in atto un’operazione di ricerca fondi per garantire le coperture finanziarie per le assunzioni effettuate nei primi quattro mesi dell’anno".

Soddisfatta dagli esiti dell’incontro la presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, Marina Calderone: "Ringrazio il ministro Di Maio e i suoi uffici per la tempestiva e risolutiva attivazione. Monitoreremo ulteriormente l’iter dei provvedimenti in corso, ma già vedendo l’esito favorevole della vicenda legata alla gestione degli assegni familiari, siamo sicuri che a breve avremo la risoluzione anche alle criticità sulle altre segnalazioni formulate". I risultati del confronto sono stati annunciati dalla presidente Calderone nel corso dell'assemblea dei consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro che si tiene oggi e domani, 24 e 25 maggio, a Roma.