Lavoro: Cornerjob, in 2018 quadruplicate offerte per retail/Gdo

Roma, 11 dic. (Labitalia) - CornerJob, l’app leader per il mobile recruitment, in Italia ha registrato, tra gennaio e ottobre 2018, un incremento del 400% (rispetto allo stesso periodo del 2017) delle offerte di lavoro in ambito retail/Gdo pubblicate sulla piattaforma.

I motivi di questo 'boom'? "Da una parte, un comparto economico - afferma CornerJob - che sta correndo sul percorso della digitalizzazione per migliorare la propria competitività (soprattutto nei confronti dei giganti dell’e-commerce). Dall’altra, la consapevolezza, ormai chiara, che il migliore mix tra competenze tecnologiche e soft skills si trova tra i Millennials, una generazione cresciuta con lo smartphone in mano e che vive tale strumento come prezioso alleato per ogni aspetto della vita quotidiana".

Nell’ambito del Report Cornerjob 2018 sui Millennials e il mondo del lavoro pubblicato a ottobre, su 1,2 milioni di under 35 intervistati, il 77% dichiara di utilizzare lo smartphone per cercare lavoro e candidarsi alle offerte, a questa attività dedica fino a dieci ore alla settimana, preferibilmente nelle ore serali. Quando, evidentemente, terminati gli impegni della quotidianità, ci si può concentrare maggiormente e in tutta tranquillità. "È un segnale importante, perché decreta definitivamente che oltre per comunicazione ed entertainment, nelle vite dei giovani, questo strumento è ormai 'normalizzato' come alleato rapido, reattivo ed efficace per ogni tipo di esperienza o bisogno", osserva.

Ma come cercare lavoro con il mobile recruitment? Semplice, ma non è un gioco, sostiene Cornerjob. "'Branding' è una parola che ricorre spesso nell’era dei social network. La utilizzano i politici, le aziende, gli Hr manager. Significa costruire una strategia 'di marca' esattamente come accade con un prodotto. Vale anche per i candidati che, proprio perché oggi hanno a disposizione strumenti per cercare e trovare un’occupazione rapidi ed efficaci, devono lavorare sul proprio 'candidate branding' per rendersi, a 'colpo d’occhio', attrattivi nei confronti dei recruiter", spiega CornerJob, che ha quindi identificato i passaggi chiave per ottimizzarlo.

1. In primo luogo va creata la propria 'brand identity', a partire dall’immagine. È ormai chiaro che l’avvento dei social media ha rivoluzionato il linguaggio portando in primo piano quello visivo. Per il candidato, quindi, è importante che la foto del profilo da utilizzare sulla piattaforma di mobile recruitment sia corretta. Il viso deve vedersi chiaramente e arrivare al 'mezzo busto'. Il look deve essere professionale senza eccedere in formalità. Una giacca e una camicia sono sufficienti. Un eccesso di formalità può, infatti, andare a discapito dell’autenticità e comunicare uno stereotipo al posto di un’identità.

2. La compilazione del profilo deve essere sintetica e rilevante. Oltre a contenere i principali dati anagrafici, le esperienze maturate e, ad esempio, le lingue conosciute (informazioni che comunque molte piattaforme raccolgono tramite questionari guidati), è importante fornire tutte le informazioni, anche riguardanti il carattere o la personalità, rilevanti per la posizione a cui ci si candida. In modo sintetico e, allo stesso tempo, esaustivo. Il metodo migliore è il ragionamento 'per hashtag'. Che significa selezionare circa dieci parole chiave che identifichino sé stessi e, infine, inserirle in una breve narrazione che, più o meno, stia entro le cento parole.

3. Verificare la propria 'reputazione digitale'. Tutti oggi sono sotto gli occhi di tutti. Anche dei recruiter. È quindi importante, quando si cerca lavoro, fare una verifica accurata sulla propria presenza on-line. Dai profili social in poi. Questo non significa doversi censurare: nessuno scarterà mai un profilo di un candidato che ha pubblicato le foto delle vacanze o i selfie con i calciatori. Basta tener presente che sui profili social vengono resi pubblici anche dati circa opinioni, credenze e altri aspetti sensibili. Ma tramite un corretto utilizzo dei livelli di privacy è possibile decidere chi può vedere cosa.

4. Candidarsi solo per le posizioni per cui si è davvero qualificati. Spesso, e soprattutto se disoccupati, la tentazione di candidarsi a quante più posizioni possibili è forte. Talvolta, a prescindere dal fatto di possedere la corretta qualificazione. È un errore fatale. Per i recruiter il tempo è una risorsa fondamentale e un profilo che viene scartato perché fuori dal perimetro della posizione da coprire pregiudica non solo la candidatura attuale, ma anche quelle future.

5. Infine, la tempestività è essenziale. Così come le lunghe attese di un feedback per un candidato possono essere snervanti, per un recruiter il mancato riscontro a una segnalazione di positiva preselezione può denotare scarso interesse o superficialità. Anche un ritardo nella risposta può essere pregiudizievole. Il 'mobile recruitment' è rapido, reattivo ed efficace. Per questo, quando viene utilizzata un app per la ricerca di lavoro, è importante sempre attivare le notifiche 'push' in modo da rispondere in tempo reale alle segnalazioni del recruiter. Infine, anche nel caso in cui la posizione non sia più d’interesse, è importante comunicarlo. Il posto di lavoro meno rilevante ora non deve, infatti, precludere opportunità future. E mantenere il contatto 'vivo' con le aziende e gli Hr manager, soprattutto in tempi non facilissimi, è più che importante.