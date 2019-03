Lavoro: corso di formazione gratuito per assistenti familiari

Milano, 12 mar. (Labitalia) - Fornire le basi necessarie per intraprendere la professione di assistente familiare, dando cura e assistenza alla persona non autosufficiente, riconoscendone i bisogni e le condizioni psicofisiche, comunicando e relazionandosi con la persona e il suo contesto familiare, collaborando nella gestione dei pasti e della casa. E' quello che realizza il corso di formazione totalmente gratuito e altamente professionalizzante per assistenti familiari organizzato da A1 Family, brand di Articolo1, Soluzioni HR, in collaborazione con Idea Lavoro Formazione. I migliori allievi saranno inseriti lavorativamente all'interno di famiglie tramite Articolo 1.

Il corso è rivolto a candidati, attualmente senza lavoro, in cerca di opportunità nel settore dell’assistenza alla persona sul territorio milanese. Il programma prevede la formazione su tutte quelle conoscenze indispensabile per un'assistenza qualificata: dall'igiene ambientale alla cucina e dietetica, dalle caratteristiche psico-fisiche di persone con diversi livelli di autosufficienza alle tecniche di alzata e trasferimento su carrozzella, dai diritti e doveri del lavoratore all sicurezza e prevenzione in ambito domestico.

Per partecipare al corso è necessario possedere la licenza media inferiore; buona conoscenza della lingua italiana; predisposizione all'apprendimento, empatia e all’ascolto dell’altro; passione per il settore assistenziale Il corso dura 4 settimane, con inizio il 25 marzo presso Idea Lavoro Formazione (via Losanna 16 - Milano). Per informazioni o per partecipare scrivere a a1family@articolo1.it.