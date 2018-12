Lavoro: da Hr a finance, Assioma cerca professionisti

Roma, 12 dic. (Labitalia) - Opportunità di lavoro per professionisti in diversi ambiti, dalle risorse umane al settore finance. Ad offrirle è Assioma Search&Selection, marchio di Articolo1 Soluzioni HR specializzato nella selezione di profili Professional e Middle/Top Management, che ricerca di professionisti in ambito Hr, Sales&Marketing, Operations e Finance per aziende clienti leader nei settori E-commerce, Elettromeccanico, Oil&Gas e Servizi.

Le figure ricercate sono: Export Sales Manager (Milano), Responsabile Acquisti (Milano), Hr Specialist (Milano), Wcm Plant Manager (Reggio Emilia), Project Manager (Parma), Account Manager Oem (Bologna), Hr Manager (Firenze), Ceo Personal Assistant (Firenze), Digital Marketing Manager (Firenze), Responsabile Amministrativo/Finanza & Controllo - (Roma). Per i dettagli relativi alle posizioni consultare il sito www.assiomaselezione.com.

