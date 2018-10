Lavoro: EasyHunters, fatturato e risorse raddoppiati in due anni

Roma, 16 ott. (Labitalia) - EasyHunters, società di ricerca e selezione che offre servizi di recruiting digitali a elevata qualità, sta per chiudere il 2018 con importantissimi risultati. Una crescita nel fatturato e anche nel numero di risorse. In soli due anni di attività, infatti, il fatturato è raddoppiato, il numero di consulenti (recruiter e commerciali) è cresciuto di un terzo e oltre 100 candidati hanno trovato un nuovo lavoro grazie ad EasyHunters in Italia, ma anche all'estero.

"Dal 2016 ad oggi - dichiara Francesca Contardi, Managing Director di EasyHunters - l'azienda è cresciuta moltissimo, anche in un settore in cui operano grandi top player attivi da decenni sul mercato italiano. Siamo passati a da 8 a 12 risorse e il nostro fatturato è raddoppiato. Grazie a una struttura snella ma estremamente efficiente, lavoriamo anche a livello internazionale, con aziende che operano in Cina, in Germania, in Croazia e in Inghilterra e che apprezzano notevolmente i talenti italiani, soprattutto nei settori automotive, imballaggi ed energy".

Nel corso del prossimo anno, l'azienda punterà a consolidare la propria presenza sul mercato e ad ampliare il panel dei servizi offerti, per i clienti e per i candidati. "Nei prossimi mesi - continua Francesca Contardi - lavoreremo per aggiungere ulteriori specializzazioni, in particolare in ambito Science ed Education e per allargare il numero di servizi offerti. Ci concentreremo, in particolare, sullo sviluppo di un team dedicato all'assessment per aiutare le aziende a massimizzare sempre di più gli investimenti sul capitale umano, indipendentemente che si tratti di risorse nuove o già presenti in azienda".