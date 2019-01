Lavoro: EasyHunters, il 2019 sarà l'anno del marketing, +70% richieste

Roma, 8 gen. (Labitalia) - Il 2019 sarà l'anno del marketing per il lavoro: crescono, infatti, del 70% le opportunità per i professionisti che operano in questo settore, secondo un'indagine di EasyHunters, prima società di ricerca e selezione con un modello operativo digitale. Non mancheranno occasioni sopratutto per i direttori marketing, i product marketing manager e i content manager.

"Dopo un periodo in cui abbiamo assistito a una crescita esponenziale di richieste, da parte di ogni tipologia di azienda, di profili legati al mondo del web marketing - dichiara Francesca Contardi, managing director di EasyHunters - stiamo assistendo al ritorno di richieste in un ambito più tradizionale. Le aziende iniziano ad avere necessità di professionisti che siano capaci di analizzare la grande quantità di dati di cui dispongono, di anticipare le tendenze di mercato e di creare una strategia adeguata per la vendita e la comunicazione di prodotti o servizi".

"Questo, inevitabilmente, si traduce in una maggiore richiesta di direttori marketing, product marketing manager e content manager che nel 2019 avranno davvero ottime opportunità professionali", sottolinea. Ecco, quindi, i tre profili in questo ambito che saranno più gettonati.

-Head of Marketing: è il responsabile dell’immagine esterna dell’azienda. Definisce la strategia marketing ed è responsabile dei risultati di vendita. Solitamente è a capo di un team di marketing specialist e si occupa della formazione di tutte le risorse. Retribuzione annua lorda: a partire da 80.000 euro annui lordi.

-Product Marketing Manager: si occupa della gestione di ogni aspetto, strategico ed economico, riguardante il prodotto o il servizio. E' responsabile della corretta implementazione dei piani di marketing e di tutte le sue fasi (promozioni, prezzo, distribuzione e comunicazione/pubblicità). Deve essere in grado di analizzare e interpretare i trend di mercato per mettere in atto la migliore strategia. Retribuzione annua lorda: a partire tra i 40.000 e i 70.000 euro annui lordi.

-Content Manager: si occupa della redazione e gestione di tutti i contenuti (testi, immagini, video). In azienda ha un ruolo determinante perché deve fare in modo che ci sia coerenza tra la comunicazione online e quella offline. Retribuzione annua lorda: intorno ai 35.000 e i 40.000 euro annui lordi.