Lavoro: Guzzetti (Fond. Cariplo), 'occupazione categorie fragili nostra priorità'

Milano, 12 mar. (Labitalia) - "Sul finire del mio mandato come presidente, ho l’occasione di tracciare un bilancio delle attività che abbiamo svolto in questi anni. Il tema dell'occupazione, soprattutto per le categorie più fragili, è sempre stato tra le nostre priorità e i dati e le esperienze che ci hanno portato fino ad oggi dimostrano l’importanza nell’aver sostenuto progetti che mettevano al centro persone che con il lavoro hanno trovato inclusione e riscatto". A dirlo oggi Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo, in occasione dell'incontro alla Triennale di Milano.

"Ho visto - spiega - Fondazione Cariplo andare oltre, ancora una volta, la pur importante attività filantropica. E’ stato come vedere un’onda propagarsi e aumentare di intensità, trascinando con sé centinaia di organizzazioni e di persone che hanno capito che insieme potevamo dar vita ad un cambiamento".

"Lo abbiamo visto - sottolinea Guzzetti - nel welfare, nell'approccio all'innovazione sociale e nel generare opportunità di impiego per persone in difficoltà. Sono orgoglioso nel vedere quanto è stato fatto. Sono orgoglioso soprattutto nel vedere come è stato fatto questo percorso, durato anni e che certamente proseguirà anche in futuro".