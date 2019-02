Lavoro: Hunters Group e Axpo Italia a caccia di talenti

Milano, 8 feb. (Labitalia) - L’operatore energetico Axpo Italia, nell’ambito del processo di trasformazione digitale e di sviluppo della propria organizzazione, seleziona candidati per tirocini formativi all’interno dei team Digital Retail, Information & Communication Technology ed Energy Management & Trading. Si tratta di una concreta opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro per neolaureati e laureandi dei percorsi di Ingegneria matematica, Finanziaria, Informatica, Economia finanziaria, Matematica, Statistica o Fisica. Le risorse saranno, infatti, inserite in azienda per avviare un percorso altamente professionalizzate che potrebbe risolversi un una concreta opportunità di impiego. Il processo di selezione prende avvio il 13 marzo, a Milano, presso il centro Copernico con un recruiting day organizzato dalla società Hunters Group.

“Siamo nel pieno di una trasformazione che sta rivoluzionando il ruolo e le caratteristiche delle società energetiche - commenta Massimiliano Coppa, Hr Director di Axpo Italia - passando da fornitori di mere commodity a provider di servizi integrati e fruiti attraverso sofisticate piattaforme digitali. Cerchiamo e formiamo oggi le migliori risorse per intraprendere questa sfida nuova e avvincente”.

"Il settore legato alla produzione e vendita dell'energia - dichiara Mattia Rizzo, Key Account Manager di Hunters Group, società leader nella ricerca e selezione di personale - registra una crescente richiesta di professionisti. Ci sono ottime opportunità sia per chi ha già esperienza, sia per chi si è appena laureato o si sta laureando. E proprio in occasione del recruiting day incontreremo candidati che avranno l’opportunità di conoscere questo dinamico settore e auspicabilmente avviare una carriera di successo".

I candidati selezionati saranno inseriti nei vari dipartimenti aziendali e coinvolti a pieno titolo nel processo di trasformazione digitale. Il team Market Analysis è specializzato nello sviluppo e nel mantenimento dei modelli di riferimento per le attività di Energy Trading e fornisce analisi quantitative per esplorare le opportunità del mercato.

Il team Sales & Marketing It Solution è specializzato, invece, nello scouting di nuove tecnologie a supporto dello sviluppo del business collegato ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale e si occupa di digitalizzare nuovi processi e di curare l’implementazione e la continua ottimizzazione degli applicativi aziendali.

Il team Digital Retail, infine, è specializzato nello sviluppo di nuovi prodotti per il segmento Retail dalla forte connotazione digitale: capace di supportare trasversalmente i dipartimenti Ict e Marketing e studia nuove soluzioni in risposta ai bisogni in continua evoluzione del mercato di riferimento.