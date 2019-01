Lavoro: JHunters, aziende a caccia di talenti in ambito Ict e Digital

Roma, 14 gen. (Labitalia) - Aumentano del 25% le richieste di programmatori, analisti funzionali, data scientist e junior It project manager. Si tratta di ottime opportunità di carriera e guadagno, anche per profili junior e, in alcuni casi, non ancora laureati, come spiega Emanuele Franza, director di JHunters, brand di Hunters Group specializzato in ricerca e selezione di professionisti che abbiano maturato 3-5 anni di esperienza professionale e di giovani ad alto potenziale: "I settori Ict e Digital continuano ad offrire grandi opportunità di lavoro, anche per profili che hanno maturato pochi anni di esperienza o addirittura non hanno ancora terminato il percorso di studi".

"In questo momento, secondo una nostra indagine, le lauree più interessanti dal punto di vista occupazionale - afferma - sono Ingegneria informatica, Informatica, Comunicazione digitale e Matematica. In questi ambiti, la domanda di candidati è spesso superiore all'offerta: ci sono studenti che, ancor prima di discutere la tesi, si trovano a poter scegliere tra 3 o 4 offerte di assunzione. E questo trend sembra confermato anche per i prossimi mesi".

Ict e Digital sono settori in continua crescita ed evoluzione, sempre alla ricerca di talenti da formare e far crescere. "Le aziende - aggiunge Emanuele Franza - fanno molta fatica a trovare questi profili e per ingaggiare i migliori sono disposte ad offrire stipendi alti, anche in ingresso. Un programmatore con 3-5 anni di esperienza, ad esempio, può guadagnare fino a 45.000 euro lordi/anno, un It project manager fino a 60.000 e chi si occupa di analisi di dati fino a 40.000".

I profili maggiormente ricercati sono programmatori, analisti funzionali, data scientist, junior It project manager. Nel dettaglio, il programmatore codifica software in base a specifiche e standard ricevuti ed effettua il test del codice implementato; si occupa della sua manutenzione e della stesura della documentazione operativa e ha una laurea in Informatica. L'analista funzionale analizza tutte le funzionalità di un sistema, le procedure e i processi: pianifica tutte le fasi del processo e, in alcuni casi, coordina le risorse interne e i fornitori esterni coinvolti nella realizzazione del progetto; ha, solitamente, una laurea in Ingegneria informatica.

Quanto al data scientist, si occupa di analisi dati per fornire tutte le informazioni utili a prendere decisioni strategiche; di solito, ha una laurea in Matematica, Statistica o Ingegneria informatica ed è in grado di usare software per la gestione e analisi dei dati.

Infine, la figura del junior It project manager analizza e definisce gli obiettivi e pianifica le attività, coordina le risorse dedicate al progetto e si interfaccia con clienti e fornitori, monitora lo stato di avanzamento dei lavori ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi; ha una formazione in ambito informatico.