Lavoro: nuova sede a Modena per Articolo1

Roma, 13 nov. (Labitalia) - Articolo1, dopo la recente inaugurazione della nuova sede a Torino, continua nel suo percorso di rinnovamento e inaugura domani a Modena in via Mario Vellani Marchi 20, una modernissima filiale, punto di riferimento per la ricerca e l’orientamento al lavoro.

La filiale di Modena che, insieme a quella di Bologna, presidia il territorio dell’Emilia-Romagna, ha in corso circa 60 selezioni per diversi profili professionali. Sarà particolarmente attiva nel settore metalmeccanico. I responsabili fanno sapere che fra i profili più richiesti ci sono: responsabili commerciali estero, impiegati con ottima conoscenza di inglese e tedesco, disegnatori meccanici, operai specializzati, manutentori, addetti produzione, autisti, magazzinieri.

Per tutti è richiesta la disponibilità, a seconda dei casi, a lavorare su turni, full time o part time. L’inserimento può essere sia in somministrazione e sia diretto in azienda. Per cv e informazioni modena@articolo1.it o consultare le ricerche e inviare il proprio cv direttamente sul sito www.articolo1.it.