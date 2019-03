Lavoro: Prysmian Group lancia recruiting per inserire 100 talenti in organico

Roma, 20 mar. (Labitalia) - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, prosegue il percorso di ricerca e formazione di talenti da tutto il mondo attraverso i programmi di recruiting 'Make It' e 'Sell It', giunti rispettivamente alla loro quarta e terza edizione. 'Make It' è il programma rivolto a ingegneri di processo, manutenzione, progettazione e qualità, nonché a figure tecniche specializzate che hanno conseguito una laurea in ingegneria, o equivalente, e acquisito un’esperienza lavorativa tra i 3 e i 7 anni in posizioni simili, oltre a doti di leadership e passione per l’innovazione.

Il programma della durata quadriennale prevede, tra le altre cose, un periodo di inserimento di una settimana presso il nuovo headquarter di Milano, un ciclo di formazione di tre settimane presso la Global Manufacturing Academy di Mudanya (Turchia) e la partecipazione alla Prysmian Group Academy, la Corporate University del Gruppo nata nel 2012 in collaborazione con Sda Bocconi School of Management.

'Sell It', invece, è un percorso triennale destinato all’inserimento di professionisti nell’area vendite che hanno conseguito una laurea in economia, ingegneria, chimica o altro tipo di formazione tecnica, e hanno maturato tra i 3 e i 5 anni di esperienza in ambito commerciale all’interno di realtà industriali o consumer. Il periodo di formazione si sviluppa all’interno della Prysmian Global Sales Academy - che si avvale della collaborazione delle più rinomate Business School del mondo - per poi proseguire nei principali impianti del Gruppo attraverso un programma di induction strutturato e costantemente monitorato che, fin dall’inizio, consente ai partecipanti di incontrare i clienti chiave in ogni area di business.

Per entrambi i programmi, ai candidati è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, anche qualora operino nel proprio Paese. “Nel 2018, attraverso i programmi ‘Build the future’, ‘Make It’ e ‘Sell It’, abbiamo assunto 120 giovani talenti provenienti da tutto il mondo - ha dichiarato Fabrizio Rutschmann, Chief HR Officer di Prysmian Group - che hanno iniziato un percorso di formazione internazionale e taylor-made in azienda e in partnership con i più prestigiosi istituti scientifici e università. Anche quest’anno abbiamo deciso di rinnovare il nostro impegno perché crediamo che la selezione e lo sviluppo dei migliori talenti a livello internazionale rappresentino un fattore chiave per il successo del Gruppo”.

Le nuove edizioni di 'Make It' e 'Sell It' puntano a inserire circa 100 nuovi talenti che arricchiranno l’organico del Gruppo, confermando la visione fortemente internazionale e multiculturale e l’ampia gamma di opportunità offerte da Prysmian Group. Quest’anno Prysmian Group promuove i nuovi programmi con una campagna di comunicazione internazionale e 100% digital che racconta i nuovi valori del brand (Drive, Trust e Simplicity), sviluppati attraverso un percorso condiviso con tutti i dipendenti del Gruppo a seguito dell’acquisizione di General Cable.

La campagna affronta, inoltre, temi come tecnologie all'avanguardia, innovazione, digitalizzazione, smart energies, eccellenza produttiva e crescita sostenibile mettendo al centro i talenti selezionati nelle precedenti edizioni che si raccontano con il linguaggio dello storytelling. Le iscrizioni ai due programmi sono aperte e i candidati possono fare domande sul sito www.prysmiangroup.com nella sezione www.prysmiangroup.com/careers.