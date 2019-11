Lavoro: Randstad, a Borgo Piave il Chemical Pharma Day

Roma, 8 nov. (Labitalia) - L’industria chimico-farmaceutica è uno dei principali motori di crescita per il nostro Paese e per l’intera Europa. L’Italia è il terzo produttore chimico europeo e il Lazio la seconda regione in Italia per numero di addetti nel settore con più di 50 aziende specializzate, situate principalmente nel distretto industriale di Latina. Negli ultimi anni, tuttavia, la difficoltà nel trovare profili adeguati alle richieste delle aziende ha colpito anche il polo chimico-farmaceutico laziale. Per presentare le opportunità di lavoro e carriera nel settore, Randstad, primo operatore mondiale nei servizi per risorse umane, organizza il Chemical Pharma Day, una giornata per avvicinare gli studenti delle scuole medie e superiori al loro futuro, con un focus sul settore chimico-farmaceutico.

L’appuntamento è per domani, 9 novembre, all’Iis San Benedetto di Borgo Piave (Latina), in via Mario Siciliano 4, a partire dalle ore 9. Un’iniziativa della divisione Education, che affronta la carenza di competenze con azioni per migliorare l’occupabilità delle persone e per aiutare le imprese dei territori nella progettazione dei migliori piani di formazione. Grazie alle sinergie con aziende e scuole del distretto, Education ha già realizzato 10 corsi di formazione dal 2018 ad oggi nell’area di Latina, coinvolgendo circa 150 persone, ci cui oltre il 70% dei partecipanti è stato inserito in azienda. La mattina del Chemical Pharma Day dalle 9 alle 13 è dedicata agli studenti delle scuole superiori, mentre il pomeriggio dalle 14 alle 18 è riservato alle scuole medie. Sono previsti laboratori, intervallati da interventi di approfondimento sulle professioni del futuro, l’offerta formativa del territorio e le figure chiave ricercate dalle aziende, mentre gli stand di Randstad, delle scuole e delle aziende del territorio saranno a disposizione come punto di contatto e di approfondimento.

Fra le aziende presenti, Bsp pharmaceuticals SpA, Catalent Italy Spa, LAnxess Solutions Italy Srl, Haupt Pharma Latina - Gruppo Aenova, Istituto Biochimico italiano Giovanni Lorenzini Spa, partner dei progetti formativi e di orientamento di Randstad. Sarà presentata anche l’opportunità dell’Its BioCampus, il corso di formazione superiore per il distretto chimico-farmaceutico di Latina nato dalla collaborazione tra Unindustria e Randstad. E non mancherà l’intrattenimento: la giornata prevede anche momenti di animazione, affidati a ScuolaZoo. Le famiglie e gli studenti interessati a partecipare, possono contattare la filiale Randstad di viale XVIII dicembre 28 a Latina: tel 077.31766844, email openday@randstad.it.