Lavoro: riunioni fiume e mail chilometriche? Con Intranet meno stress

Roma, 21 nov. (Labitalia) - Telefonate interminabili, mail chilometriche che fanno perdere molto tempo a chi le scrive e a chi le deve leggere e riunioni talvolta inutili che riempiono le agende e riducono il tempo disponibile. Sono questi i fattori che in gran parte degli uffici influenzano le performance dei dipendenti e hanno conseguenze anche sul loro benessere. I risultati di una ricerca condotta da Ariadne Digital in collaborazione con il suo Intranet strategist Giacomo Mason, esperto nel settore, sono molto chiari: oltre il 50% ritiene eccessivo il numero di mail/telefonate, evitabili con l’aiuto di uno strumento chiave che permetta di poter trovare tutto ciò di cui si ha bisogno in completa autonomia, semplicemente collegandosi alla Intranet aziendale. Non solo: per il 75% degli intervistati non trovare informazioni necessarie a svolgere il proprio lavoro è fonte di stress e ovviamente ciò incide sulle performance.

Anche secondo una ricerca dell'Ohio State University's Fisher College of Business, riportata da Ariadne Digital, le riunioni e in generale tutti gli appuntamenti fissi hanno un grande impatto, purtroppo negativo, sulla produttività perché è difficile far rendere al meglio il tempo libero a disposizione prima che inizino o nel passaggio tra un impegno e l'altro. "Telefonate, mail e riunioni - dichiara Marcello Ricotti, Ceo di Ariadne Digital, società di Design e Engineering focalizzata da anni sullo sviluppo di piattaforme digitali evolute - possono diventare fonte di stress e rappresentano attività 'time consuming'".

"Le Intranet, in questo senso, sono uno strumento davvero molto efficace - spiega - per accorciare le distanze, favorire la comunicazione, organizzare il lavoro e condividere lo stato di avanzamento di un progetto senza bisogno di chiamare, scrivere un messaggio o convocare un meeting. La nostra indagine - continua Marcello Ricotti - rivela un aspetto che credo sia fondamentale per tutte le aziende, indipendentemente dalla loro grandezza o dal settore in cui operano: la comunicazione efficace diventa un valore cruciale per il benessere dei dipendenti che desiderano poter trovare facilmente informazioni per portare a termine i compiti assegnati, condividere con colleghi e manager aggiornamenti, ma anche obiettivi a lungo termine o la cultura aziendale. E in questo Intranet ben costruite sono determinanti".