Lavoro: sbarca in Italia The Ghost Team, scrittura a servizio di vip e manager

Roma, 9 gen. (Labitalia) - Da febbraio arriva in Italia The Ghost Team, l’agenzia mondiale del ghostwriting per top manager e imprenditori. L’agenzia offre una squadra di 'ghost' al servizio di clienti vip interessati alla stesura di discorsi, opuscoli o libri, alla cura di spazi social e altre esigenze espressive in cui necessitano di un affiancamento. Manager, imprenditori, politici, diplomatici, militari. Il target, pur selezionato, è molto ampio e può avvalersi di una struttura dalle potenzialità fuori dai canoni dell’attività ordinaria del ‘ghost’. Il fondatore è Roberto Race, innovatore della comunicazione, inventore della figura del ‘direttore delle relazioni esterne in affitto’, alla guida di un think thank come Competere, fucina di idee per la futura classe dirigente del nostro paese.

"Contiamo - spiega in un'intervista ad Adnkronos/Labitalia- su più di quaranta professionisti tra giornalisti, traduttori, designer e grafici provenienti dai cinque continenti. Questo ci permette fra l’altro di assicurare alla nostra clientela un prodotto globale multilingue, traducibile in inglese, tedesco, francese e arabo. Operiamo da tempo all’estero, con sede direzionale a Londra. Abbiamo cominciato puntando innanzitutto sui paesi anglofoni per motivi di mercato, acquisendo decine di commesse".

"Abbiamo professionalità tali - assicura - da consentirci di non limitarci a tradurre ma di articolare e diversificare i vari servizi di comunicazione offerti, secondo tradizioni e costumi delle aree di destinazione. La nostra vuole essere anche una consulenza strategica, pur restando nell’ambito di un prodotto di comunicazione".

"Comunicare - sottolinea Roberto Race - è fondamentale per l’uomo. Lo è stato e lo sarà sempre. Il nostro è un servizio di eccellenza, rivolto a chi vuole divulgare il ‘complesso’ e non limitarsi a apparire. Abbiamo conoscenze e skill per poter supportare i nostri interlocutori. Ma sappiamo anche come ‘vendere’ al meglio la loro immagine. E’ un mix che difficilmente si rinviene sul mercato e che costituisce il fiore all’occhiello di The Ghost Team". Il ghostwriting è un’attività per sua natura svolta 'nell'ombra' "ma noi - dice - possiamo a richiesta anche curare in prima battuta la realizzazione di determinati progetti di comunicazione". "Riteniamo in ogni caso utile ‘istituzionalizzare’ l’attività, proprio per la qualità delle prestazioni che siamo in grado di assicurare", aggiunge.

"Un imprenditore o manager di alto profilo - chiarisce - non cerca solo chi gli confezioni un testo: ha la giusta esigenza di armonia, stile, coesione, di un lavoro che sia in corrispondenza con la sua immagine e con il messaggio che nel suo campo intende veicolare. Noi - puntualizza - non inventiamo il personaggio, ma al massimo gli conferiamo le misure, come un abito sartoriale di pregiata manifattura. I contenuti di base, le idee fondanti, devono nascere dal cliente. Noi siamo in grado di svilupparle, eventualmente articolarle in maniera più sofisticata sotto il profilo del marketing e della comunicazione".

"Integriamo, collaboriamo, suggeriamo strategie, creiamo rete - fa notare - grazie anche a una banca di dati e di relazioni molto estesa. Per il resto, valorizziamo senza manipolazioni le identità di chi si avvale del nostro servizio".