Lavoro: Secretary job, futuro assistenti direzione in era digitale

Milano, 22 nov. (Labitalia) - Smart speaker, interfacce vocali, chatbot e intelligenza artificiale: qual è il futuro delle/degli assistenti di direzione nell’era della rivoluzione digitale? Se ne discuterà domani, venerdì 23 novembre, al 5° Secretary job, l’appuntamento annuale dedicato alla formazione e innovazione professionale che Secretary.it dedica alla sua business community composta da circa 10.000 iscritti. A ospitare l’evento sarà Microsoft, presso Microsoft house showroom a Milano.

Dopo una prima sessione di ascolto e ispirazione pensata per inquadrare le sfide, i nuovi modi di lavorare e le nuove opportunità che attendono i/le manager assistant, i partecipanti saranno coinvolti in una sessione pratica con esercitazioni al pc. Si analizzeranno, in particolare, tutti gli strumenti di lavoro brevettati dall’azienda di Bill Gates per migliorare i processi di comunicazione, la produttività e le loro performances per essere più efficienti nella gestione dell’attività quotidiana migliorando, al tempo stesso, l’equilibrio tra vita privata e lavorativa.

"In Microsoft - afferma Serena Agati, executive assistant general manager di Microsoft Italia - grazie allo smart working possiamo scegliere liberamente luoghi e orari di lavoro. Gli strumenti digitali ci permettono di essere sempre connessi e di lavorare anche quando siamo lontani dall’ufficio: in transfer, da casa o da un cliente o partner. Nessuno ha una postazione fissa e questo aiuta ad avere delle giornate estremamente dinamiche, rispettando il bilanciamento tra vita personale e professionale. Una libertà che è ripagata all'azienda dalla passione dei suoi dipendenti che cercano sempre di aiutare persone e organizzazioni a fare di più con la tecnologia".

Ben 120 partecipanti si metteranno quindi alla prova in aula, guidati da esperti interni Microsoft e da un team di 10 assistenti di direzione Microsoft con sessioni hands-on dedicate nello specifico a implementare le proprie skills digitali e focalizzate sulle esigenze specifiche del ruolo: scopriranno come gestire al meglio la casella di posta, quali tools usare per creare gruppi di lavoro, newsletter, video, presentazioni e documentazione, come creare note da browser, come condividere documenti in sicurezza e molto altro ancora. Mai come oggi, infatti, la comunicazione condivisa è fondamentale, in un mondo sempre più agile dove occorre essere veloci, efficienti e aggiornati, conoscere tutti i trucchi che migliorano le nostre performances e quelle della nostra azienda.

"L’assistente di direzione - spiega Vania Alessi, co-fondatrice della community Secretary.it - ha davanti una doppia sfida, l’adozione e l’utilizzo della tecnologia per guidare il cambiamento, per modificare il suo modo di lavorare con il management/team che supporta. Anche lavorando in modalità smart. Per riuscire a competere in un contesto in costante evoluzione, sono richieste sia competenze tecniche, che possono variare a seconda della business unit in cui si lavora, ma anche competenze personali legate, ad esempio, alla capacità comunicativa, all’empatia, alla gestione dello stress".

"Resta cioè importante - chiarisce - il lavoro 'ad alto capitale umano', dove prevalgono appunto 'soft skills' quali intuito, proattività, diplomazia, capacità di gestire tempi e abitudini dei manager-team con efficienza e riservatezza. Le nuove tecnologie sono e saranno di grande aiuto, purché si ricordi, però, che la digitalizzazione è uno strumento. La fiducia di cui l’assistente gode da parte dei vertici aziendali deriva, prima di tutto, dalla persona".