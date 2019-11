Lavoro: Soluzioni hr, recruiting day a Modena

Modena, 6 nov. (Labitalia) - Soluzioni hr organizza a Modena, per domani, giovedì 7 novembre, un recruiting day dedicato alla selezione di professionalità nel settore della produzione, presso la propria sede in via Mario Vellani Marchi 20.

Nel corso del recruiting day verranno selezionati: operai generici, assemblatori, montatori, operai specializzati, saldatori a filo, sbavatori manuali di alluminio, operatori cnc.

Questi i requisiti richiesti: provenienza dall’ambito produzione ed esperienza pregressa anche minima nel ruolo. Le sedi di lavoro sono Modena e Reggio Emilia. Per partecipare all’evento l’iscrizione è obbligatoria, chiamando allo 059 9784471 o inviando una mail a: modena@articolo1.it.