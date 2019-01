Lavoro: stress da rientro? Si combatte col cibo, i consigli della startup

Roma, 7 gen. (Labitalia) - 'Post-holiday syndrome', 'Post-vacation blues' o, più semplicemente, 'Stress da rientro'. Il male da ritorno alla routine dopo i periodi di vacanza si manifesta con nervosismo, cattivo umore, stanchezza, mal di testa e difficoltà di concentrazione e affligge, secondo alcune statistiche, più di un italiano su tre. Ma - dicono gli esperti - le soluzioni ci sono: riprendere a piccoli passi, concedersi del tempo per sé e, soprattutto, curare l’alimentazione. Parola di Foorban, il primo 'ristorante digitale' in Italia.

Se i sintomi dello 'stress da rientro' che serpeggiano negli uffici italiani subito dopo le vacanze di Natale hanno certamente a che fare con la nostalgia per i giorni di pausa appena trascorsi, infatti, le cause del malessere sono in realtà da ricercare soprattutto nel disordine a cui l’organismo è sottoposto nei giorni di festa, e al conseguente 'riadattamento' all’equilibrio pre-feste. Durante le ferie, infatti, cambia totalmente lo stile di vita, le ore di sonno cambiano e non sono regolari, così come l’alimentazione: per combattere questi squilibri, la stessa alimentazione può rappresentare tanto un'arma di depurazione quanto di difesa allo stress.

Quali sono dunque le contromisure alimentari a cui affidarsi per affrontare questi fastidiosi giorni di flessione? I consigli arrivano dai nutrizionisti di Foorban, che, appunto, ha elaborato un menù speciale per sostenere i lavoratori milanesi in questi giorni di rientro in ufficio.

"Se per chi è a casa ripristinare abitudini alimentari sane e regolarità dello stile di vita - spiegano Marco Mottolese e Stefano Cavaleri, co-founder di Foorban - non è poi così difficile, lo stesso non si può dire di chi lavora in ufficio: per questo abbiamo elaborato un menù con un’ampia offerta di piatti detox, che, anche e soprattutto sul luogo di lavoro, aiutino a combattere lo stress da rientro. Il cibo è fondamentale per ridurre gli effetti della sindrome post-vacanza e riequilibrare l’organismo: noi suggeriamo di non esagerare con caffè e carboidrati, e di privilegiare invece le proteine, consumare abbondanti verdure e mantenersi idratati bevendo tanta acqua o succhi al naturale".

Ecco, quindi, che nel menù ideale da consumare in ufficio per il dopo le feste dominano alimenti ipocalorici, poveri di grassi e ricchi di proteine, come i legumi e alcuni superfood come la quinoa o le patate dolci, ma anche le spezie dalle grandi proprietà nutritive e disintossicanti come lo zenzero, che brucia i grassi e sgonfia la pancia, o la curcuma, che ha un effetto antiossidante che contrasta l’azione negativa dei prodotti di scarto metabolico.

Il menù anti-stress da rientro è disponibile sull’app di Foorban per tutta la settimana, insieme a uno speciale succo pressato a freddo biologico Detox Delight di Depuravita in edizione limitata, fatto con mela, arancia, barbabietola, cannella, curcuma e limone.