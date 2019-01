Lavoro: Umana-Derga, alla ricerca di giovani consulenti di innovazione

Roma, 10 gen. (Labitalia) - L’area specialistica Ict di Umana, agenzia per il lavoro che conta 133 filiali in tutta Italia, e Derga consulting, società di consulenza leader di mercato e partner Sap che da oltre 20 anni supporta le imprese nel processo di innovazione e digitalizzazione, hanno attivato l’Umana Derga Academy, avviando la selezione per 20 giovani brillanti neolaureati in tutto il territorio nazionale. I candidati ideali sono dei neolaureati in Ingegneria gestionale, Economia, Economia e commercio, Statistica ad indirizzo aziendale e-o facoltà con indirizzi attinenti alla gestione e consulenza aziendale. Saranno avviati a un innovativo percorso formativo preassuntivo al termine del quale sapranno gestire i principali strumenti della piattaforma Erp nelle aziende.

In dettaglio, l’Academy Umana-Derga, che prenderà avvio il 4 marzo, prevede un percorso formativo gratuito di 240 ore, sviluppato su aspetti di natura tecnica con casi di studio di tipo didattico, ma basati su problematiche reali. L’obiettivo del corso è quello di introdurre i partecipanti alla soluzione Sap Erp e di fornire le informazioni necessarie per la conoscenza dei processi e delle funzionalità incluse. Il percorso formativo tecnico si svolgerà in provincia di Padova, ma saranno anche erogati moduli formativi di natura esperienziale strumentali allo sviluppo delle soft skill (caratteristica sempre presente nell’ambito della rodata programmazione dei corsi Umana) su tematiche di team building, comunicazione e problem solving.

I candidati all’Academy sono giovani laureati con buona conoscenza della lingua inglese. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera (tedesco in primis). La ricerca è estesa in tutta Italia e le aree di riferimento per la selezione sono: Bolzano, Trento, Milano, Padova.