Lavorto: Jobvalet, accordo con Msc Crociere per ricerca personale

Roma, 20 nov. (Labitalia) - JobValet ha siglato un accordo per la ricerca e lo sviluppo di professionalità nel settore crocieristico con Msc Cruises, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al mondo, nonché brand leader in Europa, Sud America, Sud Africa e nell’area del Golfo. Obiettivo dell’intesa è la promozione - sulla piattaforma JobValet - delle posizioni di lavoro e dei percorsi di crescita professionale offerti da Msc Cruises, che ha annunciato di voler assumere circa 35.000 risorse, sia a bordo delle navi che negli uffici di terra, entro il 2027. “Siamo onorati di poter collaborare con un partner prestigioso come Msc Cruises. Negli ultimi anni il settore crocieristico è cresciuto più di ogni altro nella filiera turistica e ha attirato profili sempre più qualificati”, ha commentato Mario Cardone, Ceo di JobValet.

“La collaborazione con JobValet -ha dichiarato Ilaria Wambach, Head of Hr Msc Cruises- rappresenta un momento importante della nostra strategia di recruitment, finalizzata a selezionare risorse altamente motivate a divenire parte di un’azienda in forte crescita e leader a livello globale, in grado di offrire un ambiente professionale dinamico e appagante in un settore caratterizzato da prospettive di sviluppo tra le più interessanti”.

Riguardo alle posizioni di bordo, la compagnia ricerca candidati da inserire nelle seguenti attività: ristoranti, bar, negozi, casinò, servizio ospiti, ricevimento e staff operativo. I candidati devono possedere un diploma e avere un’esperienza di almeno 2 anni, conoscere la lingua inglese e i principali pacchetti informatici. A chi è interessato a lavorare a bordo è richiesta la certificazione Stcw95. JobValet è la prima piattaforma di ricerca del personale nata per il settore hospitality che valorizza le competenze e premia il talento. E' caratterizzata da un algoritmo (TalentFit), in grado di individuare all’istante i migliori candidati per un ruolo nell’ambito del settore alberghiero o ristorazione. Ad oggi oltre 500 hotel e ristoranti in Italia utilizzano JobValet per le loro ricerche di personale, mentre sono circa 37.000 gli iscritti alla piattaforma.