Lazio: concorso 'Una ragazza per il cinema', al via selezione regionale

Roma, 29 gen. (Labitalia) - Si svolgerà venerdì 15 febbraio la seconda selezione regionale del Lazio del concorso nazionale di bellezza e talento 'Una ragazza per il cinema' giunto alla sua 31ma edizione, secondo contest nazionale di bellezza dopo Miss Italia. "Saranno tante - dice all'Adnkronos/Labitalia il responsabile regionale Lazio e Molise, Massimo Meschino - le attività che anche quest’anno la Mtm events, di cui sono presidente, svolgerà oltre alle selezioni del concorso: videoclip, cortometraggi e filmati vari grazie alle iniziative del nostro regista Michele Conidi e in collaborazione con altri registi che permetteranno alle ragazze e ai ragazzi di vivere esperienze cinematografiche e televisive, shooting fotografici, grazie al fotografo di staff Mario Buonanno".

"Previste anche - ricorda - le selezioni per il premio nazionale 'La modella per l’arte', serate di gala, moda e sfilate. Tante e sinergiche le nostre collaborazioni con associazioni varie ed enti del territorio, programmi televisivi, autoraduni, motoraduni".

Da quest'anno affiancato al concorso nazionale 'Una ragazza per il cinema' ci sarà anche il concorso locale 'Un ragazzo per il cinema', dedicato a ragazzi dai 14 ai 35 anni, e il concorso 'Un bambino per il cinema', dedicato a bambini e bambine fino ai 13 anni, per i quali saranno previsti per i rispettivi vincitori alcuni premi in palio, oltre al titolo.