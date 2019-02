Lazio: 'Terre Ospitali in festa' a Frascati

Roma, 31 gen. (Labitalia) - Rappresenta non solo la meta privilegiata per le gite fuori porta dei romani ma un territorio da scoprire in maniera attenta. Terre ospitali che offrono un ricco patrimonio storico-artistico, bellezze naturalistiche poco conosciute e una tradizione enogastronomica antica e variegata. Proprio al gusto, che in questo territorio sa declinarsi in chiave sia verace sia gourmet, e alla valorizzazione delle tipicità locali è dedicato l’evento delle 'Terre Ospitali in Festa', in programma dal 1° al 3 febbraio presso le Mura del Valadier a Frascati. Organizzata dalla Rete di impresa per la filiera turistica dei Castelli Romani, nata grazie a un progetto finanziato dalla Regione Lazio, la manifestazione vuole far conoscere e vivere a un pubblico più ampio, non solo locale, il meglio di quanto questo territorio possa offrire per un turismo attento e 'slow' secondo le cinque parole chiave comprese nel 'Manifesto delle Terre Ospitali': autenticità, innovazione, sostenibilità accoglienza e qualità.

Per questo la manifestazione ha un deciso taglio esperienziale, volto a far vivere in prima persona ai visitatori le emozioni offerte da un soggiorno in queste zone, e a conoscere e sperimentare le sue antiche tradizioni. Il programma dei tre giorni propone visite culturali, passeggiate nella natura, degustazioni e laboratori del gusto per conoscere più da vicino i protagonisti dell’enogastronomia locale, cooking show, dimostrazioni di produzione e degustazioni guidate da parte di cuochi, vitivinicoltori, mastri fornai e artigiani locali e momenti di confronto sui progetti e le potenzialità di questo territorio la cui vocazione turistica è una fondamentale risorsa.

Nel corso delle due giornate sono previste pillole di tradizioni gastronomiche e dimostrazioni di produzione, con i Terre Ospitali Lab in cui esperti e artigiani racconteranno storie, trucchi e curiosità sui prodotti tipici accompagnati da filmati, narrazioni dei protagonisti e prove pratiche per il pubblico con degustazione dei prodotti serviti in abbinamento ai 'vini ospitali'.