Leonardo: Peyrano (Elite), 'orgogliosi accordo per far crescere fornitori'

Milano, 18 feb. (Labitalia) - "Siamo orgogliosi che Leonardo, una delle più importanti aziende industriali italiane, abbia scelto Elite per favorire la crescita dei suoi fornitori ad alto potenziale. La mission di Elite è quella di supportare lo sviluppo manageriale, strategico e di governance delle imprese e favorire l’accesso a fonti di capitale per la crescita". Così Luca Peyrano, ceo di Elite, commenta l'accordo con Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, per supportare e accelerare il percorso di crescita delle piccole e medie imprese più virtuose della sua filiera.

"I risultati delle nostre oltre 1000 aziende - fa notare - confermano la validità del nostro modello, con un tasso di crescita medio del fatturato del 21%, dei margini del 16% e dei dipendenti del 19%, per oltre 7 miliardi di valore complessivo delle operazioni di finanza straordinaria effettuate dalle società che hanno aderito alla piattaforma".

"Siamo convinti - sostiene - che questa operazione di sistema con Leonardo possa fare da apripista per numerose nuove collaborazioni con società industriali italiane e internazionali per la crescita e lo sviluppo della loro filiera produttiva".