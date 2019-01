Libri: la follia di Erasmo da Rotterdam in chiave attuale

Napoli, 28 gen. (Labitalia) - La 'follia' di Erasmo da Rotterdam vista in chiave attuale. E' 'La seduzione della follia. Sulla scia di Erasmo da Rotterdam', il nuovo saggio di Francesco Donadio (edizioni Saletta dell'Uva), per decenni ordinario di Storia della filosofia presso l’Università Federico II di Napoli, dove tenta la riscrittura del testo classico del Rinascimento europeo, osservandone soprattutto i vantaggi della sua azione sui differenti campi da gioco della storia umana.

"L'intera narrazione - si legge in una nota - ha il sapore dell'ironia e dell'autoironia, che è quel distacco dell'anima che unicamente può alleviare il peso dell'esistenza, la via aurea su cui si annuncia il cammino stesso della ragione, della quale alla fine il testo costituisce un vero inno, perché propriamente non c'è ragione senza ironia".

"La pazzia - continua - riguarda anche le donne, anzi soprattutto le donne, essendo proprio quella qualità che le rende amabili. Senza il condimento della follia persino un convito potrebbe non riuscire gradevole. La pazzia, perciò, è l’amalgama capace di rendere saldo e duraturo ogni rapporto tra disuguali: tra re e popolo, servo e padrone, precettore e alunno, persino tra marito e moglie. L’ombra della saggezza, la sua messa in scacco, ha il volto della pazzia, un laboratorio perennemente aperto. Il dono di una seconda fanciullezza ovvero di una salutare rinascita, il recupero del rumore profondo dell’anima baciata dalla follia ovvero dalla grazia".