Libri: Lixi, 'come avere successo in Borsa al riparo dalle truffe'

Roma, 6 feb. (Labitalia) - Dieci regole fondamentali per agire con successo nel mercato borsistico, e una breve guida per proteggersi nel migliore dei modi da truffe di varia natura. Un vademecum a portata di mano con 'I X comandamenti dell’investimento finanziario', il testo di Luca Lixi che torna in libreria, edito da Dario Flaccovio Editore. Dopo un passato in Banco Santander e in banca Fideuram del Gruppo Intesa Sanpaolo, Lixi ha deciso di mettersi in proprio come consulente finanziario indipendente per aiutare i risparmiatori ad investire in azioni e borsa senza l’intermediazione bancaria come generalmente avviene per consuetudine.

Il libro è strutturato sotto forma di racconto tratto da una storia realmente accaduta. Si tratta di una precisa scelta di Lixi, che non si concentra sui particolari dettagli tecnici dell’investimento, ma desidera riportare al centro dell’attenzione l’investitore, i suoi desideri e le sue ambizioni finanziarie.

Ad arricchire la ristampa aggiornata c’è la prefazione di Paolo Sironi, autore e thought leader Ibm Industry Academy, e tra i principali esperti mondiali sull’evoluzione dell’industria finanziaria. All’interno del volume Lixi ha raccolto leggi e consigli pratici relativi agli investimenti finanziari, raccontati con un linguaggio immediato e ricco di spunti per chiunque desideri avvicinarsi a questo mondo in totale sicurezza.