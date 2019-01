Libri: 'Sbirri maledetti eroi', in primo piano coraggio forze dell'ordine

Roma, 16 gen. (Labitalia) - Rischiare la propria vita ogni giorno per proteggere e garantire la sicurezza, nazionale e internazionale: Stefano Piazza e Federica Bosco raccontano le storie di ‘Sbirri, maledetti eroi. Le forze dell’ordine e il loro coraggio quotidiano’ nel nuovo libro edito da Paesi Edizioni, un viaggio che attraversa l’Italia e raggiunge Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Svezia, Slovenia e numerose altre nazioni.

Il libro offre un percorso di riflessione che obbliga il lettore a non voltare la testa davanti ai cambiamenti sociali occorsi negli ultimi decenni, le cui ricadute sono sempre più evidenti in termini di sicurezza. Le statistiche e le testimonianze raccolte nel saggio di Piazza e Bosco evidenziano come coloro che rischiano la vita per proteggere e garantire sicurezza, oggi non debbano guardarsi soltanto da terrorismo e criminalità diffusa, ma anche da semplici cittadini che sempre più spesso esplodono in gesti di rabbia cieca contro chi ha la sola colpa di far rispettare la legge.

"Storie di ordinario eroismo - scrive nella prefazione il ministro dell'Interno, Matteo Salvini - messa a fuoco di contesti nazionali e internazionali, spunti di riflessione sul futuro. Il libro che state per leggere riesce a coniugare tutti questi aspetti, senza mai perdere di vista il filo che lega ogni pagina alla successiva: la profonda gratitudine che ci unisce ai nostri angeli custodi".