Libri: 'Vini e terre di Borgogna' esce in versione inglese

Roma, 16 gen. (Labitalia) - Dopo il successo dell’edizione italiana, che ha registrato consensi da parte della stampa specializzata e del pubblico, 'Vini e Terre di Borgogna' (marzo 2018, Fil Rouge editore, progetto di ArtevinoStudio) esce ora in lingua inglese grazie alla traduzione e prefazione di Burton Anderson, uno dei primi winewriter americani che fin dagli anni '80 si è occupato del mondo del vino italiano, regalando impressioni e punti di vista spesso illuminanti. Un libro che affronta in modo approfondito e consapevole un territorio considerato tra i affascinanti e complessi nel panorama vitivinicolo mondiale. Un testo che sfugge alla logica della semplice guida ponendosi all'attenzione del lettore come strumento di viaggio e come moderna lettura critica del vino borgognone.

Gli autori, Camillo Favaro (vignaiolo in Piemonte e comunicatore) e Giampaolo Gravina (penna storica dell’eno-giornalismo italiano), conosciuti e stimati in terra borgognona grazie al lavoro di ricerca che prosegue da più di un decennio e che nel 2012 ha portato all’uscita della prima edizione di questo libro, hanno deciso di approfondire il loro racconto sulla Borgogna del vino. Una rilettura ancor più incisiva che mette il lettore in condizione di affrontare questa regione con consapevolezza e maturità. Il risultato di 'Vini e Terre di Borgogna' è una dettagliata analisi del complesso sistema delle appellations e dei climat, partendo dalla zona di Chablis, attraversando l'intera Côte d'Or, comprese le misconosciute Hautes-Côtes, approdando nelle poco raccontate Côte Chalonnaise e Mâconnais. Con uno sguardo sui diversi terroirs in termini geologici e climatici, il testo mette a fuoco l'evoluzione storica e sociale della Borgogna attraverso i produttori e i vini assaggiati in anni di viaggi e nei mesi passati in terra borgognona.

Il cuore del volume sono i duecento produttori visitati e i più di ottocento vini raccontati, passando da domaines di fama planetaria come Romanée-Contì o Leroy, ad altri portabandiera affermati in tutto il mondo come Cécile Tremblay o Jean-Marc Roulot, solo per citarne alcuni, per arrivare a raccontare le storie di sconosciuti e valorosi vignerons che orgogliosamente portano avanti la viticoltura in Borgogna, regalando vini sorprendenti e ricchi di fascino. Il libro si avvale dell’indispensabile cartografia della Collection Pierre Poupon firmata da Sylvain Pitiot e Jean-Charles Servant. Il progetto grafico, oltre al coordinamento editoriale, sono stati curati da Antonella Frate. Ha collaborato alla traduzione Joanie Bonfiglio, professionista del vino e appassionata venditrice di vini italiani e francesi negli Stati Uniti. Le immagini sono di Maurizio Gjivovich, fotoreporter che da anni racconta il mondo del vino attraverso il suo occhio e il suo obiettivo.