Lombardia: al via corsi formazione gratuita con Dote Unica Lavoro

Milano, 20 mar. (Labitalia) - Corsi gratuiti per disoccupati in Lombardia grazie al programma regionale 'Dote Unica Lavoro' che verte sul finanziamento del Fondo sociale europeo (Por-Fse 2014-2020). Idea Lavoro Formazione, ente di formazione accreditato alla Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale (Iscrizione Albo n.1098/2018) organizza percorsi formativi volti all’acquisizione e allo sviluppo di competenze per favorire l’occupazione e l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. I corsi di formazione sono gratuiti e rivolti a persone prive di occupazione. I corsi in partenza a Milano da maggio in poi sono per Addetto somministrazione e vendita di alimenti e bevande; Operatore informatico di base; Operatore call center e assistenza clienti; hanno la durata di 60 ore e sono dedicati a disoccupati over30 appartenenti alla Fascia 3 o Fascia 4 di 'Dote Unica Lavoro' (www.regionelombardia.it sezione Dote Unica Lavoro). Sono previsti 20 partecipanti per corso.

Il corso di Addetto somministrazione e vendita di alimenti e bevande fornisce ai candidati le competenze per operare nell’ambito di esercizi commerciali nella somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Nello specifico, al termine i partecipanti saranno in grado riconoscere le caratteristiche merceologiche e organolettiche delle principali derrate alimentari e delle tipologie di mercati, presidiare norme e criteri per l'etichettaggio e la tracciabilità degli alimenti, riconoscere le cause di alterazione degli alimenti, presidiare le condizioni igienico-sanitarie di persone, ambienti e strutture di conservazione.

Il corso per Operatore call center assistenza clienti intende offrire ai candidati le competenze per utilizzare tutti gli strumenti utili ad operare all’interno di call center in attività di assistenza clienti. Il corso di Operatore informatico base vuole dotare i candidati delle competenze necessarie per utilizzare strumenti tecnologici e informatici utili per l’archiviazione elettronica dei dati, la consultazione degli archivi, la gestione d informazioni, l’analisi e la rappresentazione di dati, attraverso tabelle, elaborazioni e formattazione. Per le adesioni inviare il cv a Idea Lavoro Formazione e-mail segreteriadidattica@idealavoroformazione.it.